У Шостці продавали цигарки без акцизних марок Під час спілкування з населенням поліцейським стала відома інформація, що в одній з торгових точок у м. Шостка продають сигарети невідомого походження. Правоохоронці не стали зволікати і навідались туди з перевіркою.

Під час огляду торгової точки правоохоронці знайшли 490 пачок цигарок, на яких були відсутні марки акцизного податку. Їх вилучили, а на 41-річну продавчиню був складений адміністративний протокол за ознаками ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу України про адміністративні правопорушення, який в подальшому був скерований на розгляд суду.