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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:53145

У Сумах 34 людини перебувають у лікарнях з COVID-19

У Сумах в стаціонарах лікарень перебувають 1032 пацієнти, серед яких 74 дитини.

Про це сьогодні  повідомила під час апаратної наради начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. 

У 34 осіб (28 дорослих і шестеро дітей) лікарі діагностували  (23 хворих отримують кисневу підтримку, шестеро – підключені до апаратів ШВЛ).

Посадовець зазначила, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я заклади забезпечені всім необхідним, у тому числі пально-мастильними матеріалами у відповідності до середньої щотижневої потреби.

Общество CoVID-19
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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