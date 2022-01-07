У Сумах 34 людини перебувають у лікарнях з COVID-19 У Сумах в стаціонарах лікарень перебувають 1032 пацієнти, серед яких 74 дитини.

Про це сьогодні повідомила під час апаратної наради начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко.

У 34 осіб (28 дорослих і шестеро дітей) лікарі діагностували (23 хворих отримують кисневу підтримку, шестеро – підключені до апаратів ШВЛ).

Посадовець зазначила, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я заклади забезпечені всім необхідним, у тому числі пально-мастильними матеріалами у відповідності до середньої щотижневої потреби.