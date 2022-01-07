У Сумах 34 людини перебувають у лікарнях з COVID-19

Про це сьогодні повідомила під час апаратної наради начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко.
У 34 осіб (28 дорослих і шестеро дітей) лікарі діагностували (23 хворих отримують кисневу підтримку, шестеро – підключені до апаратів ШВЛ).
Посадовець зазначила, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я заклади забезпечені всім необхідним, у тому числі пально-мастильними матеріалами у відповідності до середньої щотижневої потреби.
Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 наразі ще триває....
У поліклінічному відділенні № 1 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР поновлює роботу пункт вакцинації від COVID-19....
Об этом во время аппаратного совещания в обладминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Анатолий Котляр....
Управление здравоохранения во время еженедельного аппаратного совещания при городском голове Александру Лысенко заявило о первых признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью...
ВОЗ зафиксировала рекордное количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии
COVID-19....