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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:56256

Оголошувати мобілізацію та війну не став: про що путін говорив на параді

Російський президент володимир путін виступив у Москві на параді, присвяченому Дню перемоги.

Багато хто прогнозував, що 9 травня президент офіційно оголосить війну Україні, а також загальну мобілізацію в рф, але цього не сталося. Виступ путін розпочав із короткого привітання ветеранів, а потім швидко перейшов до виправдання вторгнення в Україну.

«Слово і діло» зібрало головні тези з виступу російського диктатора.

  • «Минулого року росія пропонувала укласти угоди, але все марно. Країни НАТО не захотіли почути нас. А це означає, що насправді вони мали зовсім інші плани. У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе придбання ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій».

  • «Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США роблять ставку, буде неминучим. Ми бачили, як розгортається військова інфраструктура. Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення. Рішення суверенної, сильної, самостійної країни».

  • «Ми ніколи не відмовимося від любові до Батьківщини та інших цінностей, які на Заході, здається, вирішили скасувати».

  • «Сьогодні ополченці Донбасу разом із армією росії борються на своїй землі, де на смерть стояли герої Великої Вітчизняної Війни».

  • «Загибель кожного російського солдата та офіцера - непоправне горе для всіх нас».

Политика
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