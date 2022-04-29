Оголошувати мобілізацію та війну не став: про що путін говорив на параді

Багато хто прогнозував, що 9 травня президент офіційно оголосить війну Україні, а також загальну мобілізацію в рф, але цього не сталося. Виступ путін розпочав із короткого привітання ветеранів, а потім швидко перейшов до виправдання вторгнення в Україну.

«Слово і діло» зібрало головні тези з виступу російського диктатора.

«Минулого року росія пропонувала укласти угоди, але все марно. Країни НАТО не захотіли почути нас. А це означає, що насправді вони мали зовсім інші плани. У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе придбання ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій».

«Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США роблять ставку, буде неминучим. Ми бачили, як розгортається військова інфраструктура. Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення. Рішення суверенної, сильної, самостійної країни».

«Ми ніколи не відмовимося від любові до Батьківщини та інших цінностей, які на Заході, здається, вирішили скасувати».

«Сьогодні ополченці Донбасу разом із армією росії борються на своїй землі, де на смерть стояли герої Великої Вітчизняної Війни».