За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 7 вибухонебезпечних предметів За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 7 вибухонебезпечних предметів, з яких 3 знищили.

Серед них артилерійські снаряди, протитанкові міни, гранатометний постріл, крупнокаліберні патрони та пластини активної танкової броні. Небезпечні знахідки були виявлені в Охтирському, Сумському та Конотопському районах.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і в разі виявлення таких знахідок ні в якому разі не торкайтесь їх, не намагайтесь перенести або розібрати, не користуйтесь засобами зв’язку в тому числі мобільними телефонами, відійдіть на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередьте оточуючих та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області