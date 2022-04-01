У Сумах в ДТП постраждав пішохід

Правоохоронці попередньо встановили, що 34-річний мешканець обласного центру, керуючи автомобілем Skoda Octavia та рухаючись по вулиці Героїв Крут, здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який переходив дорогу в невідведеному для цього місці.
Внаслідок автопригоди останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до обласної лікарні для надання допомоги.
Слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортири засобами». У рамках якого встановлюють всі обставини пригоди.
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