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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:15318

У Сумах в ДТП постраждав пішохід

Учора внаслідок ДТП, що сталась близько 17 години, по вулиці Героїв Крут, пішохід отримав тілесні ушкодження. Із травмами його ушпиталили до лікарні.

Правоохоронці попередньо встановили, що 34-річний мешканець обласного центру, керуючи автомобілем Skoda Octavia та рухаючись по вулиці Героїв Крут, здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який переходив дорогу в невідведеному для цього місці.

Внаслідок автопригоди останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до обласної лікарні для надання допомоги.

Слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортири засобами». У рамках якого встановлюють всі обставини пригоди.

Право Дтп Постраждалий
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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