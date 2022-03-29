Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:38631

У Лебедині горів автомобіль

1 травня об 11:05 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння автомобіля Chevrolet «Aveo» по вул. Петра Сагайдачного у м. Лебедин.

Вже за 6 хв на місце виклику прибуло відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив моторний відсік та салон авто. Об 11:13 пожежу локалізували, запобігши перекиданню полум’я на багажний відсік, де знаходився балон газобалонної установки, тим самим відвернувши небезпеку його вибуху. Об 11:28 загоряння остаточно ліквідували.

За попередніми даними, під час руху водій почув хлопок, зупинив авто і з моторного відсіку пішов дим, а коли він відкрив капот почало вириватися полум’я. Легковик не був укомплектовний вогнегасником, який міг би допомоги приступити до приборкання пожежі на початковій стадії, тому загоряння швидко перекинулася на салон Chevrolet.

Припустима причина пожежі, за попередніми висновками, розгерметизація паливної системи авто. Для попередження таких випадків слідкуйте за технічним станом транспортних засобів та не забувайте, що наявність вогнегасників, у разі виникнення пожежі допоможе уникнути значних матеріальних збитків.

Экономика Загоряння авто
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумському районі вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля та запобігли вибуху газового балону
08.04.2022 15:45

В Сумському районі вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля та запобігли вибуху газового балону

8 квітня о 02:35, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля DAEWOO по вул. Шкільна в...

На Ямпільщині рятувальники ліквідували загоряння автомобіля
29.03.2022 13:31

На Ямпільщині рятувальники ліквідували загоряння автомобіля

28 березня о 14:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння автомобіля ВАЗ «21013» по вул. Михайлівська у м. Дружба,...

Новости

У Сумах п’яний водій врізався в паркан і втік з місця ДТП
Сегодня 14:17
Баскетболіст із Сум виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України
Сегодня 13:58
Сумські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків
Сегодня 13:26
У Сумах розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону
Сегодня 12:59
Сумський виконком виділив «Електроавтотрансу» 5 млн грн
Сегодня 12:23
Сумчани звертаються до влади новими петиціями
Сегодня 12:04
У Лебедині горів автомобіль
Сегодня 11:38
На Білопільщині виявили порушника комендантської години з наркотиками
Сегодня 11:21
Прокуратура наполягає на утриманні підозрюваного в держзраді під вартою та скасуванні застави
Сегодня 11:04
У Миколаївці відбувся благодійний міні-футбольний турнір
Сегодня 10:54
Жительку Конотопщини ошукали на 60 тисяч гривень
Сегодня 10:45
У Сумах відновлено рух тролейбусів за маршрутом № 10А
Сегодня 10:16
view counter

Статьи

Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
Сегодня 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.