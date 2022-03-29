У Лебедині горів автомобіль 1 травня об 11:05 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння автомобіля Chevrolet «Aveo» по вул. Петра Сагайдачного у м. Лебедин.

Вже за 6 хв на місце виклику прибуло відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив моторний відсік та салон авто. Об 11:13 пожежу локалізували, запобігши перекиданню полум’я на багажний відсік, де знаходився балон газобалонної установки, тим самим відвернувши небезпеку його вибуху. Об 11:28 загоряння остаточно ліквідували.

За попередніми даними, під час руху водій почув хлопок, зупинив авто і з моторного відсіку пішов дим, а коли він відкрив капот почало вириватися полум’я. Легковик не був укомплектовний вогнегасником, який міг би допомоги приступити до приборкання пожежі на початковій стадії, тому загоряння швидко перекинулася на салон Chevrolet.

Припустима причина пожежі, за попередніми висновками, розгерметизація паливної системи авто. Для попередження таких випадків слідкуйте за технічним станом транспортних засобів та не забувайте, що наявність вогнегасників, у разі виникнення пожежі допоможе уникнути значних матеріальних збитків.