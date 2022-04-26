Сумчани звертаються до влади новими петиціями З 20 квітня по 1 травня на вебпорталі «Єдина система місцевих петицій» з’явилися нові електронні звернення.

Про це повідомляють у Департаменті комунікацій та інформаційної політики.

У своїх зверненнях сумчани порушують питання:

- Включить светофоры (Владислав Михайленко)

- Відчинення підземного переходу в центрі міста біля фонтану Садко (Віталій Дейниченко)

- Перейменувати вулицю Горького на Тростянецьку (Артем Петров)

- Щодо недопущення фінансування проросійських партій за рахунок коштів громади (Сергій Янченко)

- Перейменувати площу Горького на площу Нарбута (Дар’я Таранова).

Станом на 1 травня збір підписів тривав по 15 петиціям.

Для того, аби їх підтримати, перейдіть за посиланням на сторінку звернення та натисніть кнопку «Підписати петицію». Якщо Ви робите це вперше, зареєструйтеся на порталі за нескладною процедурою.

За умови отримання зверненням протягом 45 днів 250 підписів сумчан, міська рада розгляне його в особливому порядку.

Також кілька петицій, які підтримали сумчани, передані на розгляд відповідним структурним підрозділам:

- Перейменувати вулицю Горького на Маріупольску

- Перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Даніїла Олександровича Ігнатенко

- Перейменувати Проспект Курський в Сумах на Проспект Холодний Яр

- Перейменувати вулицю Павлова на вулицю Євгена Ковальчука.

Додамо, що на вебпорталі за звітний період відповіді міського голови на петиції не оприлюднювалися.