На Ямпільщині рятувальники ліквідували загоряння автомобіля 28 березня о 14:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння автомобіля ВАЗ «21013» по вул. Михайлівська у м. Дружба, що на Ямпільщині.

На виклик було направлено відділення 33-го державного пожежно-рятувального поста. Як було встановлено автівка загорілася під час руху. На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив салон, моторний відсік та двигун. О 14:45 пожежу вдалося ліквідувати, а о 14:48 витративши на гасіння 1,5 т води та 50 л піни, пожежу ліквідували. За попередніми даними, загоряння сталося через розгерметизацію паливної (газової) системи автомобіля Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області