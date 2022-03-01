На Ямпільщині рятувальники ліквідували загоряння автомобіля

На виклик було направлено відділення 33-го державного пожежно-рятувального поста.
Як було встановлено автівка загорілася під час руху. На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив салон, моторний відсік та двигун. О 14:45 пожежу вдалося ліквідувати, а о 14:48 витративши на гасіння 1,5 т води та 50 л піни, пожежу ліквідували.
За попередніми даними, загоряння сталося через розгерметизацію паливної (газової) системи автомобіля
Головне управління державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області