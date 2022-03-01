В Сумському районі вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля та запобігли вибуху газового балону

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я з – під капоту автомобіля. На місце події було направлено відділення чергового караулу 26 – го державного пожежно – рятувального посту.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік та передню частину салону легковика, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту автомобіля та багажне відділення в якому знаходився газовий балон.
О 03:02 загоряння локалізували, а о 03:44 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
28 березня о 14:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння автомобіля ВАЗ «21013» по вул. Михайлівська у м. Дружба,...