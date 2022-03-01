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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Сумському районі вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля та запобігли вибуху газового балону

8 квітня о 02:35, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля DAEWOO по вул. Шкільна в с. Нижня Сироватка, Сумського району.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я з – під капоту автомобіля. На місце події було направлено відділення чергового караулу 26 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік та передню частину салону легковика, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту автомобіля та багажне відділення в якому знаходився газовий балон.

О 03:02 загоряння локалізували, а о 03:44 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество Загоряння авто
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