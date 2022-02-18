На Білопільщині виявили порушника комендантської години з наркотиками

У ході поверхневої перевірки у водія, правоохоронці виявили згорток з 30 грамами білої порошкоподібної речовини, зовні схожу на наркотичну.
Все виявлене працівники поліції вилучили на направили на експертне дослідження.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.
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