Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:21445

На Білопільщині виявили порушника комендантської години з наркотиками

На одному з блокпостів, що на Білопільщині, правоохоронці зупинили автомобіль Тойота РАВ 4, що пересувався під час комендантської години.

У ході поверхневої перевірки у водія, правоохоронці виявили згорток з 30 грамами білої порошкоподібної речовини, зовні схожу на наркотичну.

Все виявлене працівники поліції вилучили на направили на експертне дослідження.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.

Право Блокпост Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На блок посту в Сумах зупинили авто з наркотиками
27.03.2022 12:38

На блок посту в Сумах зупинили авто з наркотиками

Близько 20:00 години до одного з блок-постів обласного центру під'їхав автомобіль. Водій та пасажир транспорту пояснили, що повертаються додому з...

Кількість блокпостів на автошляхах України буде зменшено
14.03.2022 08:31

Кількість блокпостів на автошляхах України буде зменшено

Нацполіція та ЗСУ спільно з територіальною обороною проводять оптимізацію кількості блокпостів....

Патрульные остановили в Сумах авто с наркотиками
23.02.2022 17:01

Патрульные остановили в Сумах авто с наркотиками

На улице Грушевского экипаж патрульных остановил автомобиль ЗАЗ-Lanos, водитель которого подозрительно маневрировал по проезжей части....

Житель Лебединщины хранил дома запрещенную коноплю
22.02.2022 16:32

Житель Лебединщины хранил дома запрещенную коноплю

Во время санкционированного обыска домовладения одного из жителей района правоохранители обнаружили наркотические средства общим весом около 700 граммов....

В Сумах задержали димедрольщиков
18.02.2022 15:26

В Сумах задержали димедрольщиков

Тридцать ампул димедрола и шприцы обнаружили и изъяли сотрудники полиции у двух жителей областного центра....

Новости

У Сумах п’яний водій врізався в паркан і втік з місця ДТП
Сегодня 14:17
Баскетболіст із Сум виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України
Сегодня 13:58
Сумські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків
Сегодня 13:26
У Сумах розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону
Сегодня 12:59
Сумський виконком виділив «Електроавтотрансу» 5 млн грн
Сегодня 12:23
Сумчани звертаються до влади новими петиціями
Сегодня 12:04
У Лебедині горів автомобіль
Сегодня 11:38
На Білопільщині виявили порушника комендантської години з наркотиками
Сегодня 11:21
Прокуратура наполягає на утриманні підозрюваного в держзраді під вартою та скасуванні застави
Сегодня 11:04
У Миколаївці відбувся благодійний міні-футбольний турнір
Сегодня 10:54
Жительку Конотопщини ошукали на 60 тисяч гривень
Сегодня 10:45
У Сумах відновлено рух тролейбусів за маршрутом № 10А
Сегодня 10:16
view counter

Статьи

Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
Сегодня 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.