На Білопільщині виявили порушника комендантської години з наркотиками На одному з блокпостів, що на Білопільщині, правоохоронці зупинили автомобіль Тойота РАВ 4, що пересувався під час комендантської години.

У ході поверхневої перевірки у водія, правоохоронці виявили згорток з 30 грамами білої порошкоподібної речовини, зовні схожу на наркотичну. Все виявлене працівники поліції вилучили на направили на експертне дослідження. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.