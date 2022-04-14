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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:45237

Жительку Конотопщини ошукали на 60 тисяч гривень

До поліції звернулась 52-річна жінка та повідомила про зникнення грошових коштів з двох її банківських карток.

Як розповіла заявниця, ввечері на її мобільному телефоні пролунав дзвінок, невідомий співрозмовник представився співробітником банку та повідомив про нібито «хакерську атаку» на особистий картковий рахунок жінки.

Зловмисник запевняв, що діє в інтересах клієнта з метою збереження коштів. Заявниця, не розуміючи небезпеки, добровільно виконала вказівки невідомого у мобільному додатку. А вже через деякий час, перевіривши баланс картки, виявила відсутність чималої суми грошей, а саме 60 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 190 ККУ «Шахрайство» та розпочали пошуки зловмисника.

Правоохоронці застерігають громадян бути обережними під час спілкування з незнайомцями. Якщо Ви все ж таки стали жертвою шахраїв, терміново звертайтесь до поліції.

Право Шахрайство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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