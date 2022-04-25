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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Прокуратура наполягає на утриманні підозрюваного в держзраді під вартою та скасуванні застави

Сумська обласна прокуратура оскаржує запобіжний захід підозрюваному в державній зраді та наполягає на скасуванні застави.

Сьогодні, 2 травня 2022 року, Сумська обласна прокуратура направила до Сумського апеляційного суду скаргу на рішення слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, яким 1 травня 2022 року підозрюваному в державній зраді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 1,5 млн грн застави. Прокуратура наполягає триманні підозрюваного під вартою та скасуванні застави.
Мова йде про голову Середино-Будської територіальної громади, якого 29 квітня 2022 року затримали за підозрою в державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 332 КК України).
За даними слідства, голова територіальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував «здати» місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

Злочинну діяльність голови громади викрито співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно з прокуратурою.

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