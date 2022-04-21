За минулу добу на Сумщині піротехніки виявили та знищили 12 вибухонебезпечних предметів 25 квітня піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) на території Сумщини було виявлено та знищено 12 вибухонебезпечних предметів.

Серед них ручні та інші гранати, протитанкові міни, артилерійські снаряди та снаряди для реактивних систем залпового вогню, які були виявлені на Роменщині, Тростянеччині, Шосткинщині, Сумському районі та в м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними, при виявленні вибухонебезпечних предметів не чіпайте їх, не намагайтесь перенести або розібрати, не користуйтесь засобами зв’язку та мобільними телефонами, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередьте оточуючих та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області