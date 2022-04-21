На Сумщині чоловік підірвався на протипіхотній міні - розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни в місцях загального користування с. Нижня Сироватка Сумського району. У результаті чого 23 квітня 2022 року близько 7:10 год 29-річний працівник АТ Укрзалізниця, повертаючись на мотоблоці зі станції до місця мешкання, підірвався на протипіхотній міні. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та контузію важкого ступеня.

Досудове розслідування проводиться слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури