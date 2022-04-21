На Сумщині запроваджені додаткові тимчасові режимні обмеження Держприкордонслужба інформує, що у зв’язку з військовою агресією росії проти України, до закінчення воєнного стану, в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів Сумської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Зокрема, в межах зазначених вище контрольованих прикордонних районів заборонено будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також, у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

- пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги), проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год. вечора до 07:00 год. ранку;

- здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

- рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше, ніж за 2 год. до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено:

- організацію та здійснення полювання;

- носіння військової форми одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням, окрім складових сил безпеки та оборони.

З повним текстом документу можна ознайомитися на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України за посиланням: http://surl.li/bvebd