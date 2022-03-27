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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:42287

Житель Сум добровільно здав зброю

Сумські поліцейські нагадують: добровільна видача зброї та боєприпасів звільняє громадян від кримінальної відповідальності за незаконне їх зберігання.

Автомат, два магазина та сорок патронів добровільно видав поліції 41-річний  житель обласного центру.
 
Вчора на спецлінію «102» зателефонував чоловік та повідомив, що має у себе вдома зброю, яку хоче здати. Працівники поліції виїхали за вказаною адресою та оформили добровільну видачу автомата «АК-74», два магазина та сорок набоїв калібром 5,45 мм до нього.
 
Правоохоронці закликають громадян, які знайшли або зберігають зброю, набої та боєприпаси у себе вдома, повідомити про це до поліції для їх подальшої добровільної видачі і, як наслідок, звільнення від кримінальної відповідальності.
Право Зброя
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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