Житель Сум добровільно здав зброю

Керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький звертається до мешканців області....
Три пістолети "Макарова", два пістолети "Форт", автомат АК-74, гвинтівку та боєприпаси добровільно видав правоохоронцям житель обласного центру....
На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів в селі Коровинці на землі було виявлено...
Вчора, близько 21.30 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Сумах в одному із дворів чутно стрільбу....
Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир обласного центру чутно постріли. На місце події негайно...