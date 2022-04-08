СБУ попереджає: ворог створює фейкові чат-боти Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки.

Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

Нагадуємо! Офіційний чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot

Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі.

Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті!