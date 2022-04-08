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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:36190

СБУ попереджає: ворог створює фейкові чат-боти

Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки.

Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

Нагадуємо! Офіційний чат-бот СБУ  @stop_russian_war_bot

Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі.

Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті!

Право Фейки Фейковий чат-бот
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