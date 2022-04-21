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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:181

У Шостці п'яний чоловік кидав з вікна пляшки з-під алкоголю

У Шостці п'яний чоловік викидав з вікна пляшки з-під алкоголю прямо на тротуар. Поліцейські вже наклали на нього адмінпротокол.

Одна з жительок Шостки опублікувала в соціальній мережі пост із описом ситуації, яка сталася з нею по вулиці Знам’янській. В ньому жінка розповіла, що невідомий викинув з вікна квартири на другому поверсі скляну пляшку, яка впала й розбилася поряд із тротуаром. На щастя, ніхто не постраждав.
 
Дізнавшись про цю ситуацію з соціальної мережі, дільничні офіцери поліції знайшли цього чоловіка. 
 
Ним виявився 36-річний шосткинець, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. 
 
На чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 152 «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Право
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