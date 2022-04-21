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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:531125

Голова Сумської ОВА звернувся до жителів прикордоння

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький звернувся до жителів прикордонних населених пунктів.

Я окремо звертаюся до мешканців прикордонних населених пунктів (у нас, правда, пів області таких) війна ще не закінчилась, не варто втрачати пильність і публікувати хід воєнних дій та прильотів у соцмережах!

Якщо ви чуєте що "десь бахкає" - це не привід одразу писати у соцмережах про напрям і характер вибухів. Війна не ведеться онлайн, це і ваша, в тому числі, безпека! Коли біля вас "бахкає" - ви маєте йти в укриття чи безпечне місце.

Дочекайтеся офіційної інформації від мене чи від Збройних Сил України! Ми повідомляємо про хід війни за усіма правилами.

Дякую за розуміння!

*Якщо вже дуже хочеться - можна безкінечно довго і в подробицях обговорювати вибухи у сусідній росії. У їхніх адмінодиницях, що межують з Сумщиною, регулярно щось взривається і палає. Зовсім вже орки забули що треба дотримуватися правил з техніки безпеки.

Самі ж і винні - то бичок з цигарки не затушать, то траву палять)

Общество
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