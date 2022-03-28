У Сумах знову стріляли

Вчора, близько 15 години, під час патрулювання співробітники відділу превенції Сумського районного управління поліції почули постріли в одному із дворів міста. Як виявилось, 41-річний чоловік будучи напідпитку здійснив постріл у повітря із автоматичної зброї.
Правоохоронці вилучили у порушника автомат «АК-74» та 29 набоїв до нього. Все вилучене працівники поліції направили на експертизу.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Сто сорок сім набоїв калібру 5,45 мм, двадцять дев’ять набоїв калібру 7,62 мм та два автоматних магазини знайшов та вирішив...
Вчора, близько 21.30 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Сумах в одному із дворів чутно стрільбу....