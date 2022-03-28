Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:57115

У Сумах знову стріляли

У Сумах поліцейські вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси.

Вчора, близько 15 години, під час патрулювання співробітники відділу превенції Сумського районного управління поліції почули постріли в одному із дворів міста. Як виявилось, 41-річний чоловік будучи напідпитку здійснив постріл у повітря із автоматичної зброї.

Правоохоронці вилучили у порушника автомат «АК-74» та 29 набоїв до нього. Все вилучене працівники поліції направили на експертизу.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

Право Боєприпаси Незаконна зброя
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

У Конотопі місцевий житель добровільно здав боєприпаси
16.04.2022 14:01

У Конотопі місцевий житель добровільно здав боєприпаси

Сто сорок сім набоїв калібру 5,45 мм, двадцять дев’ять набоїв калібру 7,62 мм та два автоматних магазини знайшов та вирішив...

Сумські правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю, боєприпаси
28.03.2022 11:47

Сумські правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю, боєприпаси

Вчора, близько 21.30 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Сумах в одному із дворів чутно стрільбу....

view counter

Статьи

"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
Вчера 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
Вчера 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
23.04.2022 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
22.04.2022 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
21.04.2022 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
21.04.2022 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
21.04.2022 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
21.04.2022 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
21.04.2022 13:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.