У Сумах знову стріляли У Сумах поліцейські вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси.

Вчора, близько 15 години, під час патрулювання співробітники відділу превенції Сумського районного управління поліції почули постріли в одному із дворів міста. Як виявилось, 41-річний чоловік будучи напідпитку здійснив постріл у повітря із автоматичної зброї.

Правоохоронці вилучили у порушника автомат «АК-74» та 29 набоїв до нього. Все вилучене працівники поліції направили на експертизу.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.