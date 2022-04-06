На Сумщині горів двоповерховий дачний будинок (ВІДЕО) 24 квітня о 20:02 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння двоповерхового дачного будинку, на території одного із дачних кооперативів у м. Середина-Буда.

На виклик виїхало відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС, полум’я охопило стіни на другому поверсі по всій площі та речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на перший поверх будинку. Через сильне задимлення, вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання. Для безперебійної подачі води, пожежну автоцистерну до заправляли від природної водойми. О 21:31 пожежу локалізували, о 21:15 витративши на гасіння 7 т води, повність ліквідували. Причина пожежі на разі з’ясовується.