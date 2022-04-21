У Сумах організовуть безкоштовні курси української мови

Щодня дедалі більше людей хочуть перейти на українську — зробити її мовою побутового спілкування. І це не може не тішити.
Як ми вже переконалися, за російською мовою йдуть російські танки. Треба знати українську мову та говорити нею, адже мова — це зброя проти ворога, наголошують у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників.
Тож запрошують на мовний фронт.
Спікерами курсів є досвідчені сумські вчителі.
Мовні курси проходитимуть в онлайн-форматі на платформі Google Meet двічі на тиждень, починаючи із травня.
Щоб стати учасником, необхідно зареєструватися до 27 квітня за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/17rWOonTRHQE1h2SMHlIH4o4wsdRiegcHKeENaNQDqGA/viewform