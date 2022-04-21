У Сумах організовуть безкоштовні курси української мови Центр професійного розвитку педагогічних працівників запрошує усіх охочих на безкоштовні мовні курси, на яких ви зможете підвищити рівень володіння українською мовою.

Щодня дедалі більше людей хочуть перейти на українську — зробити її мовою побутового спілкування. І це не може не тішити.

Як ми вже переконалися, за російською мовою йдуть російські танки. Треба знати українську мову та говорити нею, адже мова — це зброя проти ворога, наголошують у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників.

Тож запрошують на мовний фронт.

Спікерами курсів є досвідчені сумські вчителі.

Мовні курси проходитимуть в онлайн-форматі на платформі Google Meet двічі на тиждень, починаючи із травня.

Щоб стати учасником, необхідно зареєструватися до 27 квітня за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/17rWOonTRHQE1h2SMHlIH4o4wsdRiegcHKeENaNQDqGA/viewform