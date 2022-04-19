Комунальники Тростянця отримали допомогу для відновлення інфраструктури

Ця сучасна техніка та інструменти стануть у нагоді комунальникам громади як для відновлення пошкодженої інфраструктури під час військової агресії з боку рф, так і для подальшого виконанні робіт на об’єктах комунальної власності Тростянця.
Тростянецька громада висловлює щиру подяку та повагу за підтримку директору Програми «U-LEAD з Європою» Бастіану Файгель, керівнику регіонального офісу в Сумській області Марині Лобовій і всім причетним до доброї справи, які не залишились байдужими до потрясінь та горя, що довелося пережити тростянчанам під час окупації.