Комунальники Тростянця отримали допомогу для відновлення інфраструктури У рамках Програми U-LEAD з Європою від GIZ Тростянецька громада сьогодні отримала надзвичайно важливу підтримку - набір «Ремонт»: генератори, машину відрізну, ланцюгові пили та розхідні матеріали до них.

Ця сучасна техніка та інструменти стануть у нагоді комунальникам громади як для відновлення пошкодженої інфраструктури під час військової агресії з боку рф, так і для подальшого виконанні робіт на об’єктах комунальної власності Тростянця.

Тростянецька громада висловлює щиру подяку та повагу за підтримку директору Програми «U-LEAD з Європою» Бастіану Файгель, керівнику регіонального офісу в Сумській області Марині Лобовій і всім причетним до доброї справи, які не залишились байдужими до потрясінь та горя, що довелося пережити тростянчанам під час окупації.