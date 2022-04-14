Ювенальні прокурори: 208 дітей загинули в Україні через збройну агресію рф

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами в Бахмутському районі Донецької області 16-річний підліток отримав тяжке поранення.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.
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