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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:43117

Ювенальні прокурори: 208 дітей загинули в Україні через збройну агресію рф

Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 квітня офіційне число жертв-дітей не змінилося - 208. Зросла кількість поранених - 386.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами в Бахмутському районі Донецької області 16-річний підліток отримав тяжке поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Право Загиблі діти
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