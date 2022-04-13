Били, катували та позбавили життя, скинувши у воду, - неповнолітньому та його товаришу загрожує довічне позбавлення волі Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка та 17-річного юнака, які побили та скинули знайомого в річку.

За даними слідства, мова йде про подію, що сталась 23 жовтня 2021 року в смт Есмань Шосткинського району. До місцевого жителя прийшло четверо знайомих. Під час спільного вживання алкоголю між власником оселі та присутніми виникла суперечка через кошти, які він нібито винен одному з них. Під час сутичок господаря сильно побили, після чого тривалий час катували, вимагаючи, щоб він написав розписку про передачу нападникам право розпоряджатись мопедом. Потерпілий відмовився, після чого йому знову наносили удари, від яких він втратив свідомість. Нападники забрали з будинку всі цінні речі, потерпілого поклали в багажник та упродовж декількох годин возили спочатку до лісосмуги, а потім на кладовище. Чоловіка діставали з багажника та, погрожуючи насильством, примушували повернути кошти. А коли потерпілий вже не міг говорити, його відвезли до ставу та скинули у воду. Відповідно до висновку медиків, смерть 43-річного чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії, зумовленої утопленням у воді.

Дії двох обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 4 ст. 187 (розбій) (напад з метою заволодіння чужим майном), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Оскільки їх третьому спільнику 13 років, вирішується питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Стсовно четвертого спільника кримінальне провадження закрите у зв’язку з його смертю.

Досудове розслідування проведено слідчими Шосткинського РУП ГУНП

в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури