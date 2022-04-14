На Сумщині рятувальники двічі надавали допомогу літнім людям (ВІДЕО) Працівники Служби порятунку не лише гасять пожежі та ліквідовують наслідки небезпечних подій, а й надають іншу необхідну допомогу тим, хто її потребує.

Так, 17 квітня о 10:46 відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхало на вул. Г. Сковороди у м. Охтирка. За допомогою звернувся чоловік, який не зміг самостійно підняти свою літню мати, котра через стан здоров’я не пересувається. Рятувальники перенесли жінку з підлоги та обережно поклали на ліжко.

А об 11:54 відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги на вул. Шевченко у м. Шостка. За попередньою інформацією від працівників поліції, 86-річна господарка однієї із квартир вже добу не виходила на зв'язок та не відчиняла двері. Рятувальники спецінструментом відчинили двері. До помешкання зайшли племінник і правоохоронці. Літня господарка, яка знаходилася на ліжку, кваліфікованої медичної допомоги не потребувала.

Головне управління ДСНС України у Сумській області