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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:31365

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку

У селі Над’ярне, що за 25 кілометрів від Сум, місцева мешканка пропонує оселитися у будинку. Запрошує тих українців, хто втратив житло внаслідок війни. Проживання безкоштовне.

Будинок розташований біля в'їзду в село Над’ярне. Поруч — город, ліс та ставок, пише Суспільне.

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Суспільне Суми

"Дивіться, як тут у нас красиво! Нехай приїжджають переселенці до нас. Яка природа, ставок!", — так зустрічала знімальну групу пані Ольга — представниця власника будинку. Говорить: хазяїн жити тут не збирається, тож оселитися люди можуть на невизначений термін.

Загальна кімната, три спальні, кухня, санвузол – в будинок можна заселитися прямо зараз, говорить Ольга.

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Суспільне Суми

За домом, каже, потрібен догляд, у деяких місцях за бажанням — косметичний ремонт.

"Будинок стояв без опалення, але опалення в ньому є, і, тому, бачите: повідставали шпалери", — говорить Ольга Пилипенко.

Дім має два входи, тож, говорить пані Ольга, поселити можна одразу дві родини.

"У цю частину можна поселити більшу родину, тому що — дві спальні, то там одна спальня, одне ліжко, ну я можу дати ліжко", — зазначає він.

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Суспільне Суми

На кухні є плита, мультиварка, інше приладдя. У будинку мають й холодильник. Користуватися, говорить, можна всім.

"Безкоштовне проживання. Єдине, щоб вони підтримували порядок. Світло-газ оплачуватимуть й все", — розповідає жінка.

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Суспільне Суми

На другій половині будинку теж є кухня з дров’яною пічкою, а також — одна спальня.

"Можна поставити ще одне ліжко …Якщо люди похилого віку, один тут спить, інший — тут", — каже пані Ольга.

Село, каже Ольга Пилипенко, не обстрілювали. Але будинок з підвалом, тож у таких випадках є, де сховатися.

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Суспільне Суми

Городом, садом, підсобними приміщеннями також можна користуватися, говорить Ольга. Біля двору – дрова, їх, каже жінка, нарубали не тільки для пічки, а й для бані – вона поруч із оселею.

"Є баня, в якій можна паритися. Якщо є хазяйські руки, можна поприбирати", — зазначає вона.

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Суспільне Суми

Жінка обіцяє: допоможе переселенцям і з хазяйством: "Якщо хтось захоче живність, я подарую кроликів. З клітками, з усім, нехай займаються".

У село раз на тиждень приїжджає магазин. Школи, щоправда, немає – дітям доводиться їздити у сусідню Миколаївку.

"Школа у тому селі, якщо будуть переселенці, то там по трасі їздить автобус, він забирає з сусідніх сіл", — додає вона.

На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Суспільне Суми

Для тих, хто потребує дах над головою жінка залишила власний контактний номер: "095 21 00 649. Для людей, які втратили житло. Це будь-який район може бути: Маріуполь, Донецьк, Луганськ, хто завгодно, якщо то будуть чемні люди".

Людей в Над’ярному небагато, говорить Ольга Пилипенко, тож будуть радіти новим мешканцям.

Общество
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