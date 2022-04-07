Минулої доби в Сумах двічі добровільно здавали зброю

Так, до працівників Сумського районного управління поліції звернулися двоє чоловіків, віком 32 та 46 років. Вони вирішили добровільно здати отриману зброю, а саме: 2 автомати АК-47 та 60 набоїв калібром 5, 45 мм до них.
Поліцейські вилучили зброю й боєприпаси та вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.
Пам’ятайте, добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.
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Поліція Сумщини нагадує: добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності...