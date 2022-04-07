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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:11557

Минулої доби в Сумах двічі добровільно здавали зброю

За минулу добу до поліції надійшло два повідомлення від жителів обласного центру про бажання добровільно видати отриману зброю.

Так, до працівників Сумського районного управління поліції звернулися двоє чоловіків, віком 32 та 46 років. Вони вирішили добровільно здати отриману зброю, а саме: 2 автомати АК-47 та 60 набоїв калібром 5, 45 мм до них.

Поліцейські вилучили зброю й боєприпаси та вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.

Пам’ятайте, добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.

Право Добровільна видача зброї
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