У Контопі місцевий житель добровільно здав боєприпаси Сто сорок сім набоїв калібру 5,45 мм, двадцять дев’ять набоїв калібру 7,62 мм та два автоматних магазини знайшов та вирішив здати правоохоронцям місцевий мешканець.

Вчора до чергової частини Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 34-річного місцевого мешканця про те, що він знайшов боєприпаси та вирішив їх здати.

Працівники поліції вилучили боєприпаси.

Шановні громадяни, вкотре радимо не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.

Пам’ятайте, добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності, повідомляє ідділ комунікації поліції Сумської області.