У Контопі місцевий житель добровільно здав боєприпаси

Вчора до чергової частини Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 34-річного місцевого мешканця про те, що він знайшов боєприпаси та вирішив їх здати.
Працівники поліції вилучили боєприпаси.
Шановні громадяни, вкотре радимо не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.
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