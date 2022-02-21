На Сумщині поліція затримала чоловіка за вбивство знайомого Під час розпивання алкоголю, між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 46-річний житель Конотопського району побив суперника. Від отриманих травм той помер на місці події.

Вчора до поліції, через спеціальну лінію 102, зателефонувала 29-річна жінка та повідомила, що знайомий вчинив сварку з її співмешканцем та побив його. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу.

Як з’ясували правоохоронці, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, між 45-річним господарем та його 46-річним товаришем зав’язалася словесна перепалка, яка в подальшому переросла в бійку. В ході боротьби гість наніс по тілу та голові потерпілого кілька сильних ударів. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне зловмиснику загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області