Добровільна видача зброї звільняє від кримінальної відповідальності Поліція Сумщини нагадує: добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності

По допомогу до працівників поліції звернувся 52-річний місцевий мешканець та повідомив, що знайшов зброю на території військової частини та вирішив здати її.

У ході добровільної видачі правоохоронці встановили, що це автомат АКС-74 та магазин з 30 набоями калібром 5.45 мм.

Поліцейські вилучили зброю й боєприпаси та направили на експертне дослідження.

Правоохоронці радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.