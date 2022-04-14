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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:13150

Шахраї націлились на вимушених переселенців

Кіберполіція застерігає українців від шахрайства, яке пов’язане з виплатами матеріальної допомоги вимушеним переселенцям

Зловмисники роблять розсилку SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям.

У повідомленні шахраї також вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

«У таких випадках зловмисники використовують фішинг. Люди, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців», — повідомили у Національній поліції Украни. 

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел.

Уважно перевіряти URL-адресу сайту — один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс.

Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно треба звернутись до банку та заблокувати картку.

У разі підозри шахрайських дій в інтернеті кіберполіція просить повідомляти на електронну пошту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Право Допомага вимушеним переселенцям Шахрайство
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