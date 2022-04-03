У Шостці в аварії постраждали четверо У Шостці поліцейські з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими.

Подія сталася учора ввечері по вулиці Кутузова в Шостці. У результаті зіткнення двох автомобілів постраждало четверо людей.

За попередніми даними, 38-річний водій Skoda виїхав на смугу зустрічного руху, де й сталося зіткнення з автомобілем Hyundai, що рухався в зустрічному напрямку.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди обоє водії та двоє пасажирів Hyundai, серед них вагітна жінка, були доставлені до лікарні. Нині ними опікуються медики.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ««Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюють всі обставини події.