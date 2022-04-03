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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:07209

Ювенальні прокурори: 202 дитини загинули через збройну агресію РФ в Україні

Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинуло та більше 361 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 106, Харківській - 89, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
 
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних військовими російської армії на території Бучанського району Київської області, виявлено тіло 14-річного хлопчика.
 
15 квітня внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області загинув 15-річний підліток.
 
16 квітня в Ізюмському районі Харківської області окупанти обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з м. Ізюм. 15-річна дівчинка отримала поранення.  
 
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.
Право Загиблі діти
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