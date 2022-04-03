Ювенальні прокурори: 202 дитини загинули через збройну агресію РФ в Україні

Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено....
Більше 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 дітей...
Станом на ранок 13 квітня 2022 року більше 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому...
внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 186 дітей загинуло...
Станом на 11 квітня 2022 року за офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення...