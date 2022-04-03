Охтирські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів До поліції надійшла інформація про те, що 35-річний чоловік може зберігати вдома наркотичні засоби.

У ході перевірки інформація підтвердилася. Вдома у чоловіка поліцейські виявили паперові згортки з речовиною, зовні схожу на марихуану та пристрій для вживання наркотиків.

Зі слів зловмисника, наркотичний засіб він виготовив з куща коноплі, що знайшов в одному із сіл Охтирського району та зберігав для власного вживання.

Все виявлене працівники поліції вилучили.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.