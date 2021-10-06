На Сумщині зловмисник вирішив покататися на чужій автівці

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік проник на територію господарства та намагається незаконно заволодіти автомобілем ВАЗ-2109. На виклик негайно прибули співробітники поліції.
На місці події поліцейські побачили зловмисника, який сидів за кермом транспортного засобу. У розмові з поліцейськими чоловік пояснив, що побачив залишений без нагляду транспортний засіб та вирішив покататися.
Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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