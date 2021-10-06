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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:20170

На Сумщині зловмисник вирішив покататися на чужій автівці

Охтирські поліцейські затримали автомобільного крадія.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік проник на територію господарства та намагається незаконно заволодіти автомобілем ВАЗ-2109. На виклик негайно прибули співробітники поліції.

На місці події поліцейські побачили зловмисника, який сидів за кермом транспортного засобу. У розмові з поліцейськими чоловік пояснив, що побачив залишений без нагляду транспортний засіб та вирішив покататися.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Угон
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