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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:43165

Сумські хокеїстки виграли у швейцарок

В Італії триває розіграш Кубку європейських чемпіонок Трофі з хокею на траві серед жінок.

У другому за силою дивізіоні цього року грають 7 команд (чемпіона Білорусі було виключено через участь країни у війні проти України), поділених на дві групи.

МСК «Сумчанка» грає у групі B проти англійського East Grinstead HC (2:5 учора), швейцарського HC Olten і KHC Dragons з Бельгії.

У другому матчі сумчанкам протистояли швейцарки. У першому періоді рахунок відкрили наші хокеїстки – на 4-й хвилині забила Карина Леонова. За хвилину суперниці зрівняли – Lieselotte Schoemaker. На 7-й хвилині сумчанки знову попереду – Юлія Шевченко. У другій чверті, на 17-й хвилині, вона ж робить рахунок 3:1. У третій наші забили ще двічі – Оксана Пономаренко відзначилася дублем (43, 44). У заключній чверті дубль оформила й Карина Леонова  - на 49-й хвилині. А на 60-й хвилині наші забили ще двічі – Вікторія Стеценко та Юлія Шевченко (вже третій за гру).

У підсумку 8:1 на користь наших.

Завтра «Сумчанка» зустрінуться з бельгійками, які свій сьогоднішній матч проти англійок проведуть пізніше.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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