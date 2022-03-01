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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:55701

Попередження для сумчан: є можлива небезпека на кладовищах

До Великодніх свят містяни зазвичай відвідують кладовища, щоб причепурити могилки рідних та близьких.

Чи варто вже виходити на прибирання – розповів міський голова Сум Олександр Лисенко. «На сьогодні ми перевіряємо кладовища на безпечність для їх відвідування, - повідомив він у своєму відеозверненні. – Там працюють представники ДСНС, наше КП «Спецкомбінат». Вони їх обстежують. Не виключено, що на місцях поховань, до яких наближався ворог, можуть бути міни, розтяжки. Можливо, навіть нерозірвані снаряди. Тому кладовища на Баранівці, поблизу РТІ та 40-ї підстанції будуть ретельно обстежені. Робити продовжаться й на вихідних. Наступного тижня – з понеділка – вони розпочнуться в Чернеччині, де також є можлива небезпека. Тому, наступного тижня, коли територія кладовищ буде обстежена, – їх можна відвідувати (дуже уважно, дивлячись під ноги), наводити там порядок та готуватися до Великодня».

Що стосується транспорту, то, за словами Олександра Лисенка, його рух буде посилений, як у напрямку кладовищ, так і дачних масивів. «У нас звільнилося п’ять автобусів, які були задіяні на маршрутах до Хімпрому (там тепер рухаються тролейбуси), - вони будуть направлені до кладовищ та дач», - уточнив міський голова. Пише Ваш Шанс.

Общество Великодні свята Кладовища
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