На Сумщині шахрайка ошукувала покупців бензину На Конотопщині поліція викрила жінку, яка займалася шахрайством.

Зловмисниця, через мережу Інтернет пропонувала талони на бензин, а отримавши від людей грошові кошти зникала.

До поліції почали надходити повідомлення від жителів міста Конотоп про те, що невідома їм жінка, під приводом продажу талонів на пальне, отримувала від них гроші, і після того не виходила на зв'язок.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалось встановити особу зловмисниці. Нею виявилася раніше судима 28-річна жителька Конотопського району. Вона в мережі Інтернет знаходила об’яви громадян про необхідність купити бензин, зв’язувалася з ними та пропонувала свої послуги з надання талонів, отримувала наперед гроші і зникала.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».