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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:53464

Поки що мер не радить дітям та жінкам повертатися до Сум

За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, ситуація в місті залишається спокійно-напруженою.

Те, що вчора відбулося у Великій Писарівці та Попівці, які були обстріляні ворожою артилерією, говорить про те, що загроза нікуди не зникала. «Накопичення ворожих військ на кордоні з рф продовжується, - повідомив мер у ранковому відеозверненні. – Це відомо із офіційних джерел. Ми не можемо прогнозувати їх подальші дії. Плани по пересуванню ворога до кінця ніхто не знає. Тому, виходячи із цього, дітям та жінкам повертатися до Сум поки що не раджу. Давайте ще трішки почекаємо». Пише Ваш шанс.

Общество Російсько-українська війна
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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