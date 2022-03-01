Поки що мер не радить дітям та жінкам повертатися до Сум

Те, що вчора відбулося у Великій Писарівці та Попівці, які були обстріляні ворожою артилерією, говорить про те, що загроза нікуди не зникала. «Накопичення ворожих військ на кордоні з рф продовжується, - повідомив мер у ранковому відеозверненні. – Це відомо із офіційних джерел. Ми не можемо прогнозувати їх подальші дії. Плани по пересуванню ворога до кінця ніхто не знає. Тому, виходячи із цього, дітям та жінкам повертатися до Сум поки що не раджу. Давайте ще трішки почекаємо». Пише Ваш шанс.
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