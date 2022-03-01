На Сумщині за минулу добу виявлено 57 вибухонебезпечних предметів За минулу добу на Сумщині виявлено 57 вибухонебезпечних предметів з яких 28 знищено.

14 квітня піротехніки міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували 57 одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, протипіхотні, сигнальні та протитанкові міни, а також запали до них, ручні, газові та димові гранати, а також 28 одиниць протитанкових авіаційних бомб, які піротехніки знищили на місці. Небезпечні знахідки було виявлено на Тростянеччині, Роменщині, Конотопщині в Сумському районі та в м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте в екстрені служби за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області