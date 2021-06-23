Профінансовано усі види державної соціальної допомоги за квітень

Проведено виплату усіх видів державної соціальної допомоги за квітень по додатковим відомостям 245 мешканцям громади на 2,3 млн. гривень.
Проведено в повному обсязі виплату щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування 1 628 «чорнобильцям» за березень на 459,8 тис. гривень.
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Сьогодні для сумчан працює пряма телефонна лінія соцзахисту....