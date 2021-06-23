Профінансовано усі види державної соціальної допомоги за квітень Департамент соціального захисту населення інформує.

Проведено виплату усіх видів державної соціальної допомоги за квітень по додатковим відомостям 245 мешканцям громади на 2,3 млн. гривень.

Проведено в повному обсязі виплату щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування 1 628 «чорнобильцям» за березень на 459,8 тис. гривень.