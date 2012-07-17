Сьогодні київські спеціалісти Інституту серця проведуйть консультації в Сумах Про це повідомив керівник Інституту серця МОЗ України, професор Борис Тодуров на особистій сторінці в Фейсбук.

15 квітня з 11-00 команда спеціалістів Інституту Серця проведе консультацію для пацієнтів у Сумському кардіодиспансері на вул. Ковпака 30. Прийом кардіологічних пацієнтів як живої черги. Виконуватиметься ехокардіографія та прийом кардіохірурга.