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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:34146

Сьогодні київські спеціалісти Інституту серця проведуйть консультації в Сумах

Про це повідомив керівник Інституту серця МОЗ України, професор Борис Тодуров на особистій сторінці в Фейсбук.

15 квітня з 11-00 команда спеціалістів Інституту Серця проведе консультацію для пацієнтів у Сумському кардіодиспансері на вул. Ковпака 30. Прийом кардіологічних пацієнтів як живої черги. Виконуватиметься ехокардіографія та прийом кардіохірурга.

Общество Інститут Серця Борис Тодуров
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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