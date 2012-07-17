Сьогодні київські спеціалісти Інституту серця проведуйть консультації в Сумах

15 квітня з 11-00 команда спеціалістів Інституту Серця проведе консультацію для пацієнтів у Сумському кардіодиспансері на вул. Ковпака 30. Прийом кардіологічних пацієнтів як живої черги. Виконуватиметься ехокардіографія та прийом кардіохірурга.
Директор Інституту серця у Києві Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook повідомив, що медики інституту, який він очолює забрали...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко и директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров обсудили вопросы развития медицины на Сумщине и...
В центре внимания во время рабочего визита на Сумщину главного кардиохирурга Украины Бориса Тодурова были вопросы создания в области современной... 3