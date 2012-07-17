Евакуація Будинку малюка із Сум: до Львова їдуть найміцніші, у Києві залишаються ті, хто не переживе переїзд Директор Інституту серця у Києві Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook повідомив, що медики інституту, який він очолює забрали діточок із Сумського будинку малюка.

Вони перенесли важку дорогу. Їх привезли із Сум чотирма машинами швидкої допомоги. Ніч діти провели у київському Інституті серця.

– Ми їх погодували, підтримали медикаментозно, відмили, – розповів директор інституту Борис Тодуров. – Старших діток ми відправляємо до Львова. На них знову чекає важка дорога.

Тими ж машинами вони їхатимуть близько доби. Це діти з уродженими вадами: ДЦП, розщепленням піднебіння, іншими патологіями. Інститут дав їм у супровід своїх реаніматологів.

– Нам вдалося умовити організаторів цього транспортування, залишити найменших у нас, – повідомив Борис Тодуров. – Далекий і важкий шлях ці малюки не пережили б. З документів у них – бірки, написані на шматочку клейонки з прізвищем та назвою суміші, якою діти харчуються.

У деяких на бірках назви ліків, які їм життєво потрібні.

У них немає батьків, і медики Інституту серця на якийсь час стали їм мамами та татами, зазначив кардіохірург.