Загарбники на Сумщині пошкодили низку культурних пам'яток - Ткаченко Військові рф пошкодили низку культурних пам'яток у Сумській області.

Про це в Телеграмі повідомив міністр культури та інфорамаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«Відступаючи з Тростянця, російські війська спалили пам’ятку архітектури національного значення – будинок управителя маєтками Кеніга. Зараз об’єкт потребує детальної експертизи на предмет можливості відновлення. Пам’яткам архітектури національного значення «Круглий двір» та головному будинку садиби Кеніга, біля яких велись прямі бої, на диво, завдали лише пошкоджень. Все це обов’язково відновимо», - зазначив очільник МКІП.

За його словами, пошкоджень зазнав і Охтирський краєзнавчий музей. Почесний консул Азербайджанської Республіки Афган Салманов висловив готовність азербайджанської сторони допомогти державі у відновленні об’єкту.

За словами Ткаченка, найбільще на Сумщині постраждали Тростянець і Охтирка - 20% руйнування житлових приміщень.

Як повідомлялося, раніше Ткаченко поінформував, що МКІП зафіксувало 189 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.