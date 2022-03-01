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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:32171

У Сумах п'яний водій перевозив зброю і боєприпаси

Патрульні зупинили водія у стані сп'яніння, який перевозив зброю, боєприпаси та артилерійський снаряд.

 
Учора ввечері на проспекті Михайла Лушпи, екіпаж патрульних зупинив водія транспортного засобу Renault Dokker. 23-річний керманич мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на місці зупинки транспортного засобу. Результат був позитивний – 1, 70 проміле. На чоловіка охоронці порядку склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування водія відсторонили.
 
Також патрульні провели поверхневу перевірку автівки. Під час огляду інспектори виявили автоматичну зброю АК-74, 5 магазинів з набоями, 38 набоїв калібру 5, 45 мм окремо, гранату Ф-1. Ба більше, в салоні транспортного засобу поліцейські виявили ще й предмет, схожий на артилерійський снаряд. Походження виявлених речей чоловік не міг.
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка.
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