На війні проти Росії загинув роменчанин Про це повідомив мер Ромен Олег Стогній.

Молодий, сповнений енергії та любові до рідної Батьківщини один з перших пішов захищати свою землю.

У бою за свободу та незалежність України на Харківщині загинув наш земляк - Владислав Волинський.

Командир відділення Добровольчого батальйону «ОДЧ Карпатська Січ» Владислав ВОЛИНСЬКИЙ захищаючи країну від російського агресора проявив мужність, відвагу, сумлінне і бездоганне служіння українському народові.

Вірний син своєї Вітчизни брав участь у боях на Донеччині. З початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю. За високі бойові якості під час ведення бою у місті Бровари під Києвом призначений командиром відділення.

Націю не можливо подолати, допоки є такі справжні воїни-захисники, гордість країни, які готові до останнього обороняти кордони рідної держави, її суверенітет і незалежність.

15 квітня Роменська громада проведе в останню путь Героя України Владислава ВОЛИНСЬКОГО.

Церемонія прощання відбудеться об 11.00 год. на Алеї Слави.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять і слава нашому Герою!