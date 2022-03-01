Відзавтра почне курсувати автобус "Глухів-Шостка" З 9 квітня відновлюються щоденні рейси Глухів - Шостка та у зворотньому напрямку.

Розклад руху автобусів наступний:

Від автостанції "Глухів" – о 7:20 та об 11:00

Від ринку у Шостці – о 8:50 та о 13:10.

Пасажирам при собі обов’язково мати паспорт.

Вартість квитка 45 гривень

Глухівська міська рада