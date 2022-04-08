У Шостці затримали чоловіка, який підрізав незнайомця Зловмисник завдав перехожому кілька порізів ножем та намагався втекти. Однак йому це не вдалося. За лічені хвилини його затримали співробітники поліції.

Під час патрулювання міста поліцейські побачили двох чоловіків, які були чимось налякані та озиралися навкруги. До того ж на обличчі у одного з них були порізи та кров.

У розмові з правоохоронцями чоловіки розповіли, що йдучи по вулиці, раптом на них напав невідомий з ножем у руках та завдав поранення вуха одному з них.

Після чого потерпілим вдалося втекти від зловмисника. Проте вони запам’ятали прикмети зловмисника та детально описали їх працівникам поліції.

Після чого вже за декілька хвилин поліцейським вдалося затримати розшукуваного.

Наразі його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області