Електроавтотранс поступово відновлює звичні схеми руху комунального транспорту КП «Електроавтотранс» продовжує відновлювати звичні схеми руху комунального громадського транспорту, зокрема тролейбусів.

З п'ятниці, 8 квітня, відновлюється рух транспорту до зупинки «Аеропорт». Довезення пасажирів у зазначеному напрямку здійснюватиме тролейбус № 8, який донедавна розвертався на зупинці «Школа № 1».

Разом із тим, тролейбус № 7 довозитиме пасажирів до зупинки «4-та поліклініка», розвертаючись на перетині пр-т Курський – вул. Ковпака.

Режим роботи комунального транспорту: з 7:00 до 18:00.

Нагадуємо, в період воєнного стану проїзд у комунальному громадському транспорті для усіх пасажирів безплатний.

Робота з відновлення схем маршрутів за іншими напрямками продовжується.